إسكان البرلمان تكشف أهمية إطلاق البوابة الحكومية لخريطة مصر الاستثمارية

أكد المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، ورئيس لجنة الإسكان السابق أن إطلاق "الحكومة للبوابة الحكومية لخريطة مصر الاستثمارية خطوة مهمة للغاية، وتأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لإتاحة الفرص الاستثمارية بكل شفافية ووضوح أمام المستثمرين، والإعلان عن أسعارها وطريقة حجزها من خلالها، مشيدًا بهذا الحدث الهام الذى يتيح حجز أكثر من 2000 قطعة أرض وفرصة استثمارية في 18 منطقة صناعية من خلال هذه البوابة الإلكترونية بالاضافة أن هذه الخطوة سوف تتيح أيضًا كافة الفرص الاستثمارية للأراضي الصناعية، وكذا المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية .



ونوه "علاء والي" إلى أن الهدف من إطلاق هذا الحدث الهام هو تحقيق الشفافية المطلقة في عرض الأراضي والفرص الاستثمارية المتاحة، أمام المستثمرين في الداخل والخارج، وعرض كافة الفرص وسهولة الوصول إليها وحجزها من أي مكان في العالم عن طريق شبكة المعلومات الدولية ، مؤكدًا أن إطلاق البوابة الحكومية لخريطة مصر الاستثمارية يأتى في إطار خطة الدولة للنهوض بقطاع الصناعة باعتباره من أهم الأنشطة الاقتصادية في مصر ويُعد أحد القطاعات الواعدة والآخذة في التطور، والتي نتطلع جميعًا في المستقبل القريب أن يقود قاطرة التنمية في مصر.



وأضاف "والى" أنه من خلال هذه البوابة سوف تتاح الفرص الاستثمارية بشفافية كاملة، ويستطيع المستثمر حجز قطعة الأرض المناسبة لمشروعه وسداد قيمة كراسة الشروط إلكترونيًا، والتى تعد أحدث خدمة تقدمها خريطة مصر الاستثمارية، في إطار التيسير على المستثمر.