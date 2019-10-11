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أخبار العالم

خوفًا من التظاهرات.. نشر 620 شرطيا إسرائيليا في المدن والقرى العربية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:35 ص
نشر 620 شرطي إسرائيلي
نشر 620 شرطي إسرائيلي في المدن والقرى العربية
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سمر صالح
أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، اليوم أنه سيتم نشر 620 شرطيًا إضافيًا بشكل دائم في المدن والقرى العربية، داعيا المجتمع العربي إلى التعاون مع الشرطة خوفًا من موجة تظاهر جديدة ضد العنصرية تجاه عرب إسرائيل.

ووفقًا لقناة "كان" العبرية، تم الاتفاق خلال اللقاء بين الوزير أردان ورؤساء القائمة المشتركة على أن يعمل وزير الأمن الداخلي على دفع قرار حكومي لتوسيع الخطة الخماسية في الوسط العربي لتعزيز الشعور بالأمن والأمان.

ومع ذلك تتواصل الاحتجاجات المطالبة بالقضاء على العنف في الوسط العربي، وسيتظاهر صباح اليوم نشطاء عرب ويهود قبالة منزل أردان ضد ما وصفوه بتقاعس الشرطة في التعامل مع هذه الظاهرة.
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