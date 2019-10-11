خوفًا من التظاهرات.. نشر 620 شرطيا إسرائيليا في المدن والقرى العربية

أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد اردان، اليوم أنه سيتم نشر 620 شرطيًا إضافيًا بشكل دائم في المدن والقرى العربية، داعيا المجتمع العربي إلى التعاون مع الشرطة خوفًا من موجة تظاهر جديدة ضد العنصرية تجاه عرب إسرائيل.



ووفقًا لقناة "كان" العبرية، تم الاتفاق خلال اللقاء بين الوزير أردان ورؤساء القائمة المشتركة على أن يعمل وزير الأمن الداخلي على دفع قرار حكومي لتوسيع الخطة الخماسية في الوسط العربي لتعزيز الشعور بالأمن والأمان.



ومع ذلك تتواصل الاحتجاجات المطالبة بالقضاء على العنف في الوسط العربي، وسيتظاهر صباح اليوم نشطاء عرب ويهود قبالة منزل أردان ضد ما وصفوه بتقاعس الشرطة في التعامل مع هذه الظاهرة.