العثور على جثة طفلة طافية على مياه ترعة الإسماعيلية

تمكن عدد من الأهالي منذ قليل من أستخراج جثة لطفله طافية علي سطح مياه ترعة الإسماعيلية، بالقرب من كمين الصحافة دائرة مشتول السوق، وتبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، وتم إخطار نيابة مشتول السوق، للتحقيق وجاري تحرير محضر بالواقعة.



فيما تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤف، مدير البحث الجنائي، يفيد ورود بلاغا بالعثور علي جثة طفلة مجهولة تبلغ من العمر 3 سنوات، بمياه ترعة الإسماعيلية، أثناء قيام بعض الأهالي بالمنطقة بالصيد بمياه ترعة الإسماعيلية، عثروا عليها وقاموا بإستخراجها.



وعلي الفور أنتقلت قوة من الشرطة الي مكان الواقعة وتم نقل الجثة إلي مستشفي مشتول العام، وجاري نشر أوصفها للوصول إلي أسرتها.