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الناتو: تصريحات أردوغان بشأن اللاجئين ابتزاز ليس في محله

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:54 ص
أردوغان
أردوغان
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شيرين عادل
عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، نبأ عاجلا، يفيد بأن حلف الناتو اعتبر تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن اللاجئين ما هي إلا ابتزاز وليست فى محلها.

يذكر أن الجيش التركي شن 5 غارات حتى الآن على مواقع بلدة رأس العين فى شمال سوريا.

وكشفت مصادر سورية عن بدء العملية العسكرية، منذ الأربعاء الماضي، فى شمال سوريا، حيث شنت المقاتلات التركية غارات على مناطق شمال سوريا وسط حالة من الذعر بين السكان.
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