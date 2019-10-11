برتوكول تعاون بين كلية الفنون التطبيقية ومعهد البحوث والدراسات الصينية بجامعة حلوان

وقعت كلية الفنون التطبيقية - قسم التصميم الداخلي والأثاث، بروتوكول تعاون بين القسم العلمي ومركز البحوث والدراسات الصينية بجامعة حلوان لفتح مجالات التعاون بين الكلية كمؤسسة اكاديمية وبين جامعات الصين من خلال مركز البحوث والدراسات الصينية بجامعة حلوان.



وبدأت فكرة التعاون وعمل بروتوكول منذ سنة تمت فيها الدراسة الوافية والاتفاق على بنود التعاون والتي عمل عليها فريق من اساتذة الكلية والمركز وهم د. ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية ومدير مركز البحوث والدراسات الصينية، ا.د عبد الرحمن بكر استاذ بقسم التصميم الداخلي والأثاث، د. علا علي هاشم استاذ بقسم التصميم الداخلي والاثاث ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، د. اشرف حسين استاذ بقسم التصميم الداخلي والاثاث.



وتم توقيع البروتوكول بحضور عميد المعهد القومي للملكية الفكرية ومدير مركز البحوث والدراسات الصينية د. ياسر جاد الله، وعميد كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان د. ميسون قطب، ولفيف من اساتذة واعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وطلاب البكالوريوس من القسم العلمي .



وأوضحت الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية أن البروتوكول يتيح للاطراف التعاون في مختلف المجالات بما يفيد الطلاب واعضاء هيئة التدريس ويفتح لهم مجالات السوق الخارجية في الصين لتحقيق الانفتاح على العالم وتأكيد هوية الكلية والترويج لها وللصناعة المصرية على الصعيد الدولي.