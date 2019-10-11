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مرأة

بالفستان الكاروهات.. ريا أبي راشد بإطلالة شتوية أنيقة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:02 م
صدى البلد
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ريهام قدري
نشرت الإعلامية ريا أبي راشد علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " صورة جديدة لها بإطلالة شتوية في أبو ظبي.

وظهرت رايا بفستان كاروهات شتوي قصير وبأكمام طويلة واسعة، باللون الأخضر والبيج ويتميز الفستان بتصميمه بقصة مميزة من الصدر ونسقت عليه حذاء أسود انيق.

وكتبت ريا في تعليق علي الصورة" كان الكثير من المرح في @gqmiddleeastجوائز رجال العام! ✨ مبروك لجميع المكرمين. ⠀

وتابعت: "اعتقدت أنني سأحاول شيئًا مختلفًا بنظري ، هل تعجبك؟ 💁🏻‍♀⠀ نصب من قبل@mayawilliamzمع القليل من المساعدة من سامانثا فرانسيس وفريقها (انقر للحصول على ائتمانات)".



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