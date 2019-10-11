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محافظات

تحت إشراف قضائي كامل.. انطلاق ماراثون انتخابات نقابة الأطباء بالغربية..صور

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:05 م
صدى البلد
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أحمد على
انطلق سباق ماراثون انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، صباح اليوم الجمعة، تحت إشراف قضائي كامل لاختيار نقيب للأطباء وعضوين فوق والسن وآخرين تحت السن حيث يتنافس على مقعد نقيب الأطباء للغربية كل من الدكتور بهاء فهمي والدكتور بهاء الدين توفيق والدكتور هشام صبحي.

كما يتنافس على مقاعد أعضاء فوق السن 6 مرشحين لاختيار عضوين هم كل من الدكتور محمد غازي والدكتور نبيل الشيخ والدكتور أحمد عبد الشافي والدكتور السيد الماحى والدكتور جرجس رزق الله والدكتور حسين بريشة، بينما يتنافس على مقاعد تحت السن 5 مرشحين لاختيار عضوين، وهم الدكتور سامح فليفل والدكتور وائل زكريا والدكتور وليد جابر والدكتور أحمد عبد المعطي السمنودي والدكتور أحمد الشرقاوي.
تحت إشراف قضائي كامل.. انطلاق ماراثون انتخابات نقابة الأطباء بالغربية..صور
تحت إشراف قضائي كامل.. انطلاق ماراثون انتخابات نقابة الأطباء بالغربية..صور
تحت إشراف قضائي كامل.. انطلاق ماراثون انتخابات نقابة الأطباء بالغربية..صور
تحت إشراف قضائي كامل.. انطلاق ماراثون انتخابات نقابة الأطباء بالغربية..صور
تحت إشراف قضائي كامل.. انطلاق ماراثون انتخابات نقابة الأطباء بالغربية..صور
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