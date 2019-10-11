تحت إشراف قضائي كامل.. انطلاق ماراثون انتخابات نقابة الأطباء بالغربية..صور

انطلق سباق ماراثون انتخابات نقابة الأطباء بمحافظة الغربية، صباح اليوم الجمعة، تحت إشراف قضائي كامل لاختيار نقيب للأطباء وعضوين فوق والسن وآخرين تحت السن حيث يتنافس على مقعد نقيب الأطباء للغربية كل من الدكتور بهاء فهمي والدكتور بهاء الدين توفيق والدكتور هشام صبحي.



