عقبة وحيدة تفصل إيريكسين عن الانضمام لـ ريال مدريد

يواجه نادي العاصمة الإسبانية ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مشكلة في التعاقد مع النجم الدنماركي المتألق كريستيان إريكسن لاعب نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.



ووفقًا لصحيفة أس الإسبانية ، فإن نادي ريال مدريد الإسباني سيقدم عرضًا إلى توتنهام هوتسبير الإنجليزي بقيمة 30 مليون يورو للظفر بخدمات إريكسن صاحب الـ28 عامًا في يناير، وهناك تفائل في القلعة البيضاء بأن السبير سيوافق على العرض تجنبًا لرحيله مجانًا في الصيف.



وذكرت أن ريال مدريد يواجه مشكلة بالفعل في ضم كريستيان إريكسن في يناير، حيث يفضل اللاعب الدنماركي المغادرة من توتنهام في الصيف كلاعب حر، وهو ما سيتيح له الحصول على راتب أفضل من ناديه الجديد.



وينتهي عقد إريكسن مع السبيرز عقب نهاية الموسم الحالي، وفي ظل رفض اللاعب التوقيع على عقد جديد، فإن الرئيس دانييل ليفي مضطرًا لبيعه في الميركاتو الشتوي مقابل مبلغ زهيد لكي لا يخسره مجانًا في الصيف.