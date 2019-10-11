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فن

اليوم.. نانسي عجرم تحيي حفلا غنائيا في المنصورة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:59 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
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آيه عاطف
تستعد الفنانة نانسي عجرم لإحياء حفل غنائي في مصر الوم الجمعة، وذلك في جامعة الدلتا بالمنصورة احتفالًا ببداية العام الدراسي الجديد، وتفتح الأبواب في تمام الساعة السادسة مساءً.

ومن المقرر أن تقدم نانسي عدة أغاني خاصة بها منها "الحب زي الوتر"، و" أه ونص"ـ و"أوكيه"، و"عم بتعلق فيك"، و"ومعاك"، و"مين ده اللي نسيك"، وغيرها من الأغاني.

وقدمت نانسي العديد من الحفلات الغنائية الناجحة على مدار الأشهر الماضية في القاهرة، وعمان، وتونس ضمن فعاليات مهرجان بنزرت الدولي، وغيرها.

يذكر أن أحيت نانسي، حفل غنائي مساء أمس الخميس في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس بصحبة الفنان محمود العسيلي وسط حضور جماهيري كبير.
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