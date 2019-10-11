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أخبار البلد

تجربة معايشة لفتاة مصرية مع وزيرة التضامن الاجتماعي.. صور

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:56 م
غادة والي وزير التضامن
غادة والي وزير التضامن
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محمد عبد المنعم
استقبلت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي الفتاة دنيا سعيد عبدالخالق التي رشحتها مؤسسة بلان انترناشيونال ايجيبت لتشارك وتعايش تجربة وزيرة التضامن الاجتماعي في ادارة ملفات الوزارة وتكون وزيرة لمدة يوم واحد ، وذلك ضمن فعاليات مبادرة فتيات في أدوار قيادية التى تنفذ ضمن احتفالات اليوم العالمي للفتاة.

وخلال لقاء دنيا شعبان بوزيرة التضامن الاجتماعي شهدت توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي والغرفة التجارية بالقاهرة كما اطلعت على تطورات مبادرة حياة كريمة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بوعي الفتيات المصريات وخصوصا دنيا لما لمسته فيها من حب للعمل ورغبة في تحقيق أحلامها وطموح كبير وقدمت والي عددا من النصائح لدنيا كان أبرزها حب العمل والاستمرار في التعلم وتنوع مصادر التعلم والاجتهاد المستمر.

من جانبها قالت الفتاة دنيا شعبان انها انبهرت باستقبال وزيرة التضامن الاجتماعي لها وأنها تعتبرها قدوة لكل فتيات مصر واستفادت كثيرا من التجربة والمعايشة التى تمت مع وزيرة التضامن الاجتماعي.
تجربة معايشة لفتاة مصرية مع وزيرة التضامن الاجتماعي.. صور
تجربة معايشة لفتاة مصرية مع وزيرة التضامن الاجتماعي.. صور
تجربة معايشة لفتاة مصرية مع وزيرة التضامن الاجتماعي.. صور
تجربة معايشة لفتاة مصرية مع وزيرة التضامن الاجتماعي.. صور
تجربة معايشة لفتاة مصرية مع وزيرة التضامن الاجتماعي.. صور
تجربة معايشة لفتاة مصرية مع وزيرة التضامن الاجتماعي.. صور
تجربة معايشة لفتاة مصرية مع وزيرة التضامن الاجتماعي.. صور
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