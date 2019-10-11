ليست الأولى.. مواقف محرجة على الهواء بسبب الأطفال.. فيديو

يتعرض المراسلون لمواقف محرجة باستمرار، كان آخرها ظهور نجل مراسلة إخبارية بينما كانت تتحدث على الهواء لوصف توغل تركيا في سوريا.



وتعرضت المراسلة الإخبارية كورتني كيوب وهي مراسلة شبكة "إن بي سي" نيوز، لهذا الموقف المحرج يوم الأربعاء الماضي، حيث ظهر ابنها البالغ من العمر 4 سنوات بمرح على الشاشة وحاول لفت انتباه والدته، بينما كانت تتحدث على الهواء.



وواصلت الحديث حتى لاحظت وجود ابنها الصغير فقالت وهي تضحك: ""اعذروني، طفلي هنا"، وسرعان ما تحولت الشاشة إلى استديو NBC في واشنطن.



لم يعتبر القائمون على العمل بالقناة أن هذا نوعا من الاستهتار، بل شارك NBC مقطعًا للمراسلة وطفلها على موقع التغريدات "تويتر" وكتبوا عليه: "يحدث أحيانًا أمر غير متوقع أثناء الحديث عن الأخبار العاجلة".







وأعاد هذا المشهد إلى الأذهان الموقف المحرج الذي تعرض له روبرت كيلي خلال مقابلة تليفزيونية من منزله، وخلال حديث الأكاديمي الأمريكي والخبير في العلاقات الكورية، تفاجأ بدخول ابنته الصغيرة صاحبة الأعوام الأربعة وهي تقول له "الهاتف يا ابي".



لاحظ روبرت حينها وجودها معه في الغرفة وانتظر ثوان لخروجها حتى جاءت زوجته مسرعة لتأخذ الطفلة.



لم يكن الأمر مضحكا للخبير الأمريكي لفترة طويلة وافترض أن هذا الموقف هو نهاية مسيرته الأكاديمية ولكن بعدما استخدم حسابه على "تويتر" لاحظ تفاعل الكثير مع مقطع الفيديو بإيجابية.



