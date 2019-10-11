213 دولارا.. لماذا هبط سعر الأرز المصري عالميا

كشف الأعلامى محمد غانم عن أسباب انهيار أسعار الأرز المصرى بالأسواق، وهبوط سعره العالمى لأول مرة الى 213 دولار للطن ،لافتًا الى ان الزراعة العشوائية ، ووقف التصدير ، وضعف القوة الشرائية، مع عدم وجود سعر أسترشادى ، وراء هذا الأنهيار.



وقال غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان "على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن المساحة المنزرعة مليون و800 الف فدان ،وأن سعر طن الأرز المصرى هبط من 6 ألاف جنيه الى 3 آلاف و500 جنيه ، بسبب وفرة المعروض وضعف القوة الشرائية بالأسواق ، مما حقق خسائر كثيرة لمزارعى الأرز .



وأوضح غانم ان وزارة التموين أستوردت كميات كبيرة من الأرز الذى ساعد فى زيادة المعروض بالأسواق بالأضافة لوقف تصديره وضعف الأقبال عليه فى الأسواق العالمية ، لافتًا الى أن سعر الأرز المصرى فى اسواق العالم كان 1000 دولار للطن وهبط لأول مرة الى 213 دولارًا.