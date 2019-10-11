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أخبار البلد

213 دولارا.. لماذا هبط سعر الأرز المصري عالميا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 11:57 ص
صدى البلد
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جمال صلاح الدين
كشف الأعلامى محمد غانم عن أسباب انهيار أسعار الأرز المصرى بالأسواق، وهبوط سعره العالمى لأول مرة الى 213 دولار للطن ،لافتًا الى ان الزراعة العشوائية ، ووقف التصدير ، وضعف القوة الشرائية، مع عدم وجود سعر أسترشادى ، وراء هذا الأنهيار.

وقال غانم عبر فقرات برنامجه " الجدعان "على فضائية القاهرة والناس 2 ، أن المساحة المنزرعة مليون و800 الف فدان ،وأن سعر طن الأرز المصرى هبط من 6 ألاف جنيه الى 3 آلاف و500 جنيه ، بسبب وفرة المعروض وضعف القوة الشرائية بالأسواق ، مما حقق خسائر كثيرة لمزارعى الأرز .

وأوضح غانم ان وزارة التموين أستوردت كميات كبيرة من الأرز الذى ساعد فى زيادة المعروض بالأسواق بالأضافة لوقف تصديره وضعف الأقبال عليه فى الأسواق العالمية ، لافتًا الى أن سعر الأرز المصرى فى اسواق العالم كان 1000 دولار للطن وهبط لأول مرة الى 213 دولارًا.
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