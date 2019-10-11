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مرأة

مش هتصدق.. أكل البيت يحميك من أمراض خطيرة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:01 م
صدى البلد
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نهى حمدي
طهي الأطعمة في المنزل وتناولها من أكثر الأمور التي تحمييك من الأمراض المتعددة، ليست هذه وصية من وصايا الأمهات ولكنها حقيقة أكدتها الدراسات العلمية الحديثة وشددت عليها.

وتشير دراسة جديدة إلى أن تناول وجباتك الغذائية المطهية في المنزل يحميك من المواد الكيميائية السامة إلى الأبد، وهي المرتبطة بمشاكل التكاثر والحصانة والسرطان، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ووجد العلماء أن الأشخاص الذين يتناولون وجبات الطعام المطبوخة في المنزل في كثير من الأحيان أقل عرضة من هذه المواد الكيميائية المعروفة باسم PFAS ، في أجسامهم.

ويمكن العثور على هذه المواد الكيميائية في العديد من الأماكن في بيئتنا ، والدخول في طعامنا وخاصة تغليف منتجات معينة ، مثل أغلفة الوجبات السريعة والحقائب المختلفة.

ولكن الطهي في المنزل يمكن أن يقلل من تعرضك لـ PFAS ، مما يساعد على حمايتك من بعض أنواع السرطان ومشاكل الغدة الدرقية - كل ذلك مع ضمان وجود المزيد من العناصر الغذائية المغلفة في كل لقمة.
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