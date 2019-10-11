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اقتصاد

استقرار أسعار الحديد اليوم 11 أكتوبر 2019

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:04 م
الحديد والصلب
الحديد والصلب
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كتبت- زينب أبو الخير
رصد موقع "صدى البلد" بورصة أسعار شركات الحديد اليوم، حيث استقرت اسعار الحديد وذلك وفقا للعرض والطلب، فتباينت الأسعار بين الشركات، فتراوح السعر ما بين 10850 جنيها للطن إلى 11250 جنيها للطن.

ففى شركة حديد عز بلغ أعلى سعر للطن 11250 جنيها مقارنة بالأسبوع الماضى بـ 11750 جنيها، وقدر سعر الطن فى شركة بشاى للصلب عند 11150 جنيها للطن مقارنة بالاسبوع الماضى قدر بـ 11700 جنيه، وشركة العتال للصلب عند 11100 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى يقدر بـ 11700 جنيه للطن، وشركة عطية للصلب عند 11100 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ 11650 جنيها للطن، وشركة سرحان للصلب عند 10900 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ 11550 جنيه للطن وشركة المراكبى للصلب عند 10900 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ11600 جنيه للطن وشركة حديد المصريين عند 11000 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ 1600 جنيه للطن.

أما شركة الكومى للصلب عند 10900 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى قدر بـ 11450 جنيها للطن وشركة المعادى للصلب عند 10850 جنيها للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ 11450 جنيها للطن و شركة العشرى للصلب عند 10900 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ 11500 جنيه للطن ، وشركة الجيوشى للصلب عند 10900 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ 11500 جنيه للطن وشركة مصر ستيل عند 10900 جنيه للطن مقارنة بالاسبوع الماضى بـ 11500 جنيه للطن.
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