11 ألف طن.. كيف نجحت مزارع أسماك حلق الجمل في تحقيق أعلى معدل تحويل غذائي

حقق مزارعى أسماك منطقة "حلق الجمل" بمدينة ادكو بالبحيرة أعلى معدل تحويل غذائى بمزارعهم، وبلغ انتاجهم من الفدان الواحد 11 الف طن ، كما هبط معدل نفوق الأسماك لصفر% بعد أستخدامهم نظام حقن الأحواض بالإكسوجين .



وقال امين منيسي مزارع بحلق الجمل، للاعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان أسماك البلطى والطوبار حققت اعلى تحويل غذائى بلغ كيلو لحم لكل كيلو من الأعلاف ، وأن الفدان به 40 الف سمكة وينتج 11 الف طن سنويًا ،لافتًا الى انهم يستخدمون اساليب وطرق مبتكرة للحفاظ على بيئة الأسماك من التلوث ، كما يهتمون بنوعية الأعلاف عالية القيمة للوصول الى أعلى أنتاجية .



وأوضح منيسي ، أنه يستخدم أسلوب حقن الأحواض بالأكسوجين للحفاظ على مصدر تنفس الأسماك وضمان تجدده بالمياه ، لافتًا الى ان معدل النفوق بلغ صفر % ، وان الأساليب القديمة غير فعالة للحفاظ عاى بيئة الأسماك من التلوث وتحقيق أعلى انتاجية .