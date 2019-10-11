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أخبار البلد

11 ألف طن.. كيف نجحت مزارع أسماك حلق الجمل في تحقيق أعلى معدل تحويل غذائي

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:32 م
صدى البلد
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جمال صلاح الدين
حقق مزارعى أسماك منطقة "حلق الجمل" بمدينة ادكو بالبحيرة أعلى معدل تحويل غذائى بمزارعهم، وبلغ انتاجهم من الفدان الواحد 11 الف طن ، كما هبط معدل نفوق الأسماك لصفر% بعد أستخدامهم نظام حقن الأحواض بالإكسوجين .

وقال امين منيسي مزارع بحلق الجمل، للاعلامى محمد غانم عبر فقرات برنامجه" الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، ان أسماك البلطى والطوبار حققت اعلى تحويل غذائى بلغ كيلو لحم لكل كيلو من الأعلاف ، وأن الفدان به 40 الف سمكة وينتج 11 الف طن سنويًا ،لافتًا الى انهم يستخدمون اساليب وطرق مبتكرة للحفاظ على بيئة الأسماك من التلوث ، كما يهتمون بنوعية الأعلاف عالية القيمة للوصول الى أعلى أنتاجية .

وأوضح منيسي ، أنه يستخدم أسلوب حقن الأحواض بالأكسوجين للحفاظ على مصدر تنفس الأسماك وضمان تجدده بالمياه ، لافتًا الى ان معدل النفوق بلغ صفر % ، وان الأساليب القديمة غير فعالة للحفاظ عاى بيئة الأسماك من التلوث وتحقيق أعلى انتاجية .
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