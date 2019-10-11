الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء أثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل للسلام

أتقدم بخالص التهانى لرئيس الوزراء الأثيوبى وللشعب الأثيوبى الشقيق لحصول السيد / أبي أحمد- رئيس وزراء أثيوبيا على جائزة نوبل للسلام، فوز جديد لقارتنا السمراء الطامحة دوماً للسلام والساعية لتحقيق الإستقرار والتنمية ، وأتمنى أن تستمر جهودنا البناءة الرامية لإنهاء كافة الصراعات ١/٢ — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) October 11, 2019

عرضت فضائية اكسترا نيوز خبر عاجل مفاده أن الرئيس السيسى يتقدم بخالص التهانى لرئيس الوزراء الأثيوبى لحصوله على جائزة نوبل للسلام.يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد إستقبل أمس الخميس الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والملكة رانيا العبد الله حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.