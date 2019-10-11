Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الرئيس السيسى يهنئ رئيس وزراء أثيوبيا لحصوله على جائزة نوبل للسلام

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:13 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز خبر عاجل مفاده أن الرئيس السيسى يتقدم بخالص التهانى لرئيس الوزراء الأثيوبى لحصوله على جائزة نوبل للسلام.


يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد إستقبل أمس الخميس الملك عبد الله الثاني عاهل الأردن والملكة رانيا العبد الله حيث تم إجراء مراسم الاستقبال الرسمي وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.


Advertisements

ترشيحاتنا

الإعلام الإخواني بين "الصمت" و"التطبيل" بعد العدوان التركي على سوريا

طعنة الغدر.. تفاصيل جديدة فى اغتيال وزير الأمن الأندونيسى.. شاهد

شاهد مراسلة تتعرض لموقف محرج على الهواء وهذا رد فعل القناة

فستان لافت و مكياج صاخب .. جوهرة تبهر متابعيها بهذه الإطلالة .. صور

أحدث ظهور لـ إليسا.. ومتابعون يعلقون بجرأة على إطلالتها

أفضل دعاء يوم الجمعة.. احرص على ترديده

Advertisements

بشائر حكومية للمصريين.. تعهد بزيادة المرتبات والمعاشات.. وتطبيق الحد الأدنى للأجور بجميع جهات الدولة

غضب بعد انتشار مقطع فيديو لسيدة ترتدي ملابس مكشوفة في أحد شوارع الرياض

مفتاح وأيظن.. تفاصيل العثور على 3 جثث بينهم سيدة داخل مزرعة في بنها

رئيس وزراء إثيوبيا يفوز بجائزة نوبل للسلام

ميتشو السبب .. مرتضى منصور يفجر مفاجأة بشأن انضمام عصام مرعي للجهاز الفني

الزمالك يعلن ملعب مباراة جينيراسيون السنغالي وعدد الجماهير

ما بين الأناقة والجرأة.. 20 صورة تكشف إطلالات مي عمر في عيد ميلادها

ردا على كهربا .. الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي

15 عاما للإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية 12 ضعفا .. مفاجآت في مشروعات النواب بشأن الإيجارات القديمة

من داخل سيارتها .. شاهد تاتو هيفاء وهبي وإطلالتها الجريئة

الأسطورة.. رينيه فايلر يتغزل في الخطيب عقب التتويج بدرع الدوري المصري

أحمد شوبير يعلن موقف مجلس إدارة الأهلي تجاه رسالة تركي آل الشيخ لـ الخطيب .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أنامل مصمم عالمي.. نانسي عجرم بفستان ساحر في القاهرة

عدسات لاصقة ومكياج ناعم.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بملابس بسيطة ... شاهد إطلالة غادة عادل في أحدث ظهور لها .. صور