محسن الفحام: فتيات مصر لديهن وعي وانتماء

عقدت بمدرسة السيدة عائشة الثانوية للبنات بمنطقة روض الفرج التعليمية، ندوة بعنوان "الفتاة المصرية ودورها التوعوي في المرحلة الحالية للبلاد"، بدعوة من الهيئة العامة للاستعلامات.



وقال الدكتور محسن الفحام، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، خلال كلمته في الندوة إنه سعيد بما لمسه بين المشاركات في الندوة من الإحساس بالانتماء وزيادة الوعي والمتابعة الحثيثة بكل ما يدور على الساحة الداخلية والخارجية للوطن، مؤكدًا أن المشاركات وعدن بأن يكون لهن دورًا مهمًا في توعية زميلاتهن وأقاربهن في الأسر المصرية بالمخاطر التي تحيط بالدولة المصرية وعلى دور المرأة التوعوي في تلك الفترة.



وأشاد الفحام عقب الندوة بمدى الإلتزام والانضباط الذي وجده بين فتيات مصر، مشيرا إلى أنه تناول خلال حديثه ملفات مهمة تشغل بال المصريين جميعًا، مثل ملف سد النهضة، ومواجهة الشائعات، والثقة في مؤسسات الدولة وأهميته في دفع البلاد لمرحلة الاستقرار وغيرها.



وطالبت المشاركات في الندوة بضرورة التوسع في عقد تلك الندوات لما لها من مردود ايجابى فى توسيع مداركهن وتوضيح الصورة الايجابية الحقيقة التى تشهدها البلاد حاليا.