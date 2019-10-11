مدير طوارئ وزارة الصحة: المشاركة قوية في انتخابات الأطباء .. وتدعم المطالبة بحقوقهم

أوضح دكتور محمد إبراهيم شقوير مدير طوارئ وزارة الصحة أن المشاركة هذا العام في انتخابات التجديد النصفي بانتخابات الأطباء فعالة بشكل كبير ولا يهم من الذى سيفوز.



وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": " كلنا أطباء و لكن لا يجب تكرار خطأ العام الماضى بتقدم ٢٠ ألف دكتور للتصويت لأنه هذا يعتبر رقما ضعيفا لا يمثل الأطباء فيضعف صوتهم عند التحدث مع مسئول او اعطاء باقى الأطباء حقوقهم والمطالبة به فهم رقم ضعيف لا يمثل شيئا".



وأكد ان المشاركة هذا العام قوية بمشاركة الكثير من الأطباء و الإقبال على الانتخابات هذا العام يجعله يشعر بانها انتخابات مثل مجلس الشعب.



وتابع قائلا: "الطبيب الذى سيفوز سيقع على عاتقه مسئولية كبيرة بتحقيق مطالب كل الأطباء ولن يقبل الناخبين بأن يخذلهم".



ومن المقرر أن تجري انتخابات الأطباء على مقعد النقيب، بالإضافة لـ 12 مقعدا بينها 6 مقاعد على مستوى الجمهورية منها 3 فوق السن، و3 تحت السن)، و6 مقاعد على مستوى المناطق الجغرافية، وبالنسبة للفرعيات تجري على 4 مقاعد (2 فوق السن، و2 تحت السن)، بالإضافة إلى النقيب الفرعي، عدا نقابة أطباء القاهرة، والتي يتم المنافسة فيها على 8 مقاعد، بالإضافة للنقيب الفرعي، والإسكندرية ويتنافس المرشحون فيها على 6 مقاعد، والنقيب الفرعي.



وتشتد المنافسة بانتخابات الأطباء، بين 16 مرشحا على مقعد النقيب و76 مرشحا على مقاعد عضوية النقابة العامة، و74 مرشحا على مقعد نقيب فرعية.



ويشارك 200 ألف طبيب بالتصويت، فى 27 مقرا على مستوى الجمهورية، وتحت إشراف قضائى من خلال مشاركة 56 مستشارا من النيابة الإدارية.

