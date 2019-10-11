بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل فساتين ستيفاني صليبا

تصدرت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا تريند السعودية، وتريند محرك البحث جوجل، حيث تعد من النجمات اللاتى تلفت الأنظار دائما بإطلالاتها وفساتينها التي تظهر بها فى مختلف المناسبات.



وتتميز ستيفاني صليبا باختياراتها للفساتين الجريئة والملفتة وبالأخص عند ظهورها فى المهرجانات، فتعتمد ستيفاني صليبا على الفساتين التى تبرز أنوثتها وقوامها الممشوق وتمنحها إطلالة راقية.



كما تحرص ستيفاني صليبا على التنوع بين تصميمات الفساتين ولا تسير على وتيرة واحدة، حيث اعتمدت على الفساتين البسيطة والمنقوشة والقصيرة والمنفوشة وغيرها من الموديلات المختلفة والمتنوعة.

