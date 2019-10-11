أردوغان يقتل أطفال سوريا يشعل تويتر.. ومغردون: ينفذ مخطط إسرائيل

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى توبتر هاشتاج #اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا.



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل فى مصر وعدد من الدول العربية، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.



وجاءت التعليقات كالتالى : _



الصهيوني #اردغان منفذ مخطط اسرائيل في المنطقه في مشروع الشرق الاوسط #اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا



#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا هذي الطفله بعمر الزهور تجسد لنا معنا الارهاب التركي 💔 و تعتبر حاله واحده من حالات كثيرا مخفيه عن الاعلام حسبنا الله و نعم الوكيل "



#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الطاغية اللي يقوم بمجازر بشرية في سوريا بحق الاطفال والنساء لاجل اطماعه السياسية



#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا

تركيا لها اطماع ومصالح في سوريا وعملية نبع السلام هي غطاء عشان ينفذ مايريد .. العالم كله ضد الغزو التركي لسوريا



#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا الغزو التركي لسوريا يسفك الدماء بعمليته العسكرية الي تسمى ب نبع السلام !! اي سلام تتكلم عنه يا اردوغان ؟؟

