Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

أردوغان يقتل أطفال سوريا يشعل تويتر.. ومغردون: ينفذ مخطط إسرائيل

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:57 م
صدى البلد
Advertisements
منار نور
دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى توبتر هاشتاج #اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل فى مصر وعدد من الدول العربية، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.

وجاءت التعليقات كالتالى : _

الصهيوني #اردغان منفذ مخطط اسرائيل في المنطقه في مشروع الشرق الاوسط #اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا

#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا هذي الطفله بعمر الزهور تجسد لنا معنا الارهاب التركي 💔 و تعتبر حاله واحده من حالات كثيرا مخفيه عن الاعلام حسبنا الله و نعم الوكيل "

#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الطاغية اللي يقوم بمجازر بشرية في سوريا بحق الاطفال والنساء لاجل اطماعه السياسية

#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
تركيا لها اطماع ومصالح في سوريا وعملية نبع السلام هي غطاء عشان ينفذ مايريد .. العالم كله ضد الغزو التركي لسوريا

#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا الغزو التركي لسوريا يسفك الدماء بعمليته العسكرية الي تسمى ب نبع السلام !! اي سلام تتكلم عنه يا اردوغان ؟؟
Advertisements

ترشيحاتنا

مع أسرة السادات وفريد شوقي.. صور نادرة لـ أميتاب باتشان بمناسبة عيد ميلاده

عدسات لاصقة ومكياج ناعم.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

في ذكرى رحيله.. هكذا نعت القوات المسلحة المخرج محمد راضي

المفاجآت قادمة.. مرتضى منصور يتوعد كهربا.. ويكشف حقيقة توقيعه لـ الأهلي

مفاجأة صادمة.. النوم أكثر من 7 ساعات يؤدي لهذه الأمراض

أحدث ظهور لـ إليسا.. ومتابعون يعلقون بجرأة على إطلالتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال.. ريهام أيمن تتألق في باريس

بالفستان الكاروهات.. ريا أبي راشد بإطلالة شتوية أنيقة

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل فساتين ستيفاني صليبا