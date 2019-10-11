أردوغان يقتل أطفال سوريا يشعل تويتر.. ومغردون: ينفذ مخطط إسرائيل

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى توبتر هاشتاج #اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل فى مصر وعدد من الدول العربية، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.
وجاءت التعليقات كالتالى : _
الصهيوني #اردغان منفذ مخطط اسرائيل في المنطقه في مشروع الشرق الاوسط #اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا هذي الطفله بعمر الزهور تجسد لنا معنا الارهاب التركي 💔 و تعتبر حاله واحده من حالات كثيرا مخفيه عن الاعلام حسبنا الله و نعم الوكيل "
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الطاغية اللي يقوم بمجازر بشرية في سوريا بحق الاطفال والنساء لاجل اطماعه السياسية
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
تركيا لها اطماع ومصالح في سوريا وعملية نبع السلام هي غطاء عشان ينفذ مايريد .. العالم كله ضد الغزو التركي لسوريا
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا الغزو التركي لسوريا يسفك الدماء بعمليته العسكرية الي تسمى ب نبع السلام !! اي سلام تتكلم عنه يا اردوغان ؟؟
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر مواقع التواصل فى مصر وعدد من الدول العربية، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدميه.
وجاءت التعليقات كالتالى : _
الصهيوني #اردغان منفذ مخطط اسرائيل في المنطقه في مشروع الشرق الاوسط #اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا هذي الطفله بعمر الزهور تجسد لنا معنا الارهاب التركي 💔 و تعتبر حاله واحده من حالات كثيرا مخفيه عن الاعلام حسبنا الله و نعم الوكيل "
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الطاغية اللي يقوم بمجازر بشرية في سوريا بحق الاطفال والنساء لاجل اطماعه السياسية
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا
تركيا لها اطماع ومصالح في سوريا وعملية نبع السلام هي غطاء عشان ينفذ مايريد .. العالم كله ضد الغزو التركي لسوريا
#اردوغان_يقتل_اطفال_سوريا الغزو التركي لسوريا يسفك الدماء بعمليته العسكرية الي تسمى ب نبع السلام !! اي سلام تتكلم عنه يا اردوغان ؟؟