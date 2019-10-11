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حوادث

سقوط قاتل سيدة البرج فى رشيد بعد ساعات من ارتكاب الجريمة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:07 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
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جمالات الدمنهوري
نجح رجال وحدة مباحث رشيد، فى القبض على قاتل سيدة عزبة البرج الذي قام بذبحها، وألقى جثتها أمام المنزل أمس الخميس وذلك بعد ساعات من وقوع الجريمة.

وكانت حالة من الفزع والرعب قد سادت بين أهالى قرية البرج بمركز رشيد إثر العثور على جثة ربة منزل بالعقد الرابع من العمر، مذبوحة أمام منزلها ببرج رشيد وتم نقل الجثة لـ ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة رشيد يفيد بالعثور على جثة "ذوات.ع.ع" 40 عامًا، من مواليد عرب المحضر بكفر الشيخ، ومقيمة بمنزل زوجها ببرج رشيد، مذبوحة من الرقبة وغارقة في دمائها.

وانتقلت وبالانتقال والفحص ومعاينة الجثة تبين وجود جرح ذبحي خلف الرقبة مع تهتك بالفقرات العنقية، وجروح قطعية بباطن اليد اليمنى واشتباه قطع بالأوتار.

ووجه اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق بحث لسرعة التحرى عن الواقعة وكشف غموضها وضبط مرتكبيها.

وجارى المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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