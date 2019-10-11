تعزيز نفوذ.. كيف يستفيد بوتين من التوغل التركي في سوريا؟

قال أشخاص مقربون من الكرملين: إن التوغل التركي في سوريا يمثل فرصة لروسيا لتعزيز نفوذها في المنطقة، حيث تتراجع واشنطن فيما يبدو، لكن المخاطر على الدبلوماسية الروسية ستزداد كلما طالت العملية.



وفي اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل العملية ضد المقاتلين الأكراد المتحالفين مع واشنطن، أوضح الزعيم الروسي فلاديمير بوتين، وهو حليف للرئيس السوري بشار الأسد، أنه يأمل في أن يكون التوغل محدودًا في زمانه ونطاقه.



وقال آندريه كليموف، وهو نائب بارز مؤيد لبوتين في مجلس الاتحاد بالبرلمان الروسي "كلما انتهت حالة الصراع هذه بسرعة كان أفضل للجميع".



وأضاف : "أتمنى حقًا أن يبذل شركاؤنا الأتراك كل ما بوسعهم لتجنب أي صراع ولو بالمصادفة على الأرض مع قوات الحكومة السورية أو مع الجنود الروس.