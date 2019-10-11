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توك شو

لأول مرة.. بوتين يطلب ثلاث قنوات عربية لهذا الحدث.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:04 م
الرئيس الروسى
الرئيس الروسى
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم"، مقطع فيديو عن تفاصيل اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بثلاث قنوات عربية، بعد غد الأحد، وذلك فى حدث نادر لأول مرة.

وسيجرى الرئيس الروسى خلال زيارته للسعودية والإمارات حديث مطول مع قنوات: روسيا اليوم ، سكاى نيوز ، فضائية العربية. 

يذكر أن مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، كشف أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور السعودية والإمارات الأسبوع القادم، يوم الاثنين 14 أكتوبر، على أن يزور الإمارات اليوم التالي في 15 من الشهر نفسه .

وكان الرئيس الروسي زار السعودية آخر مرة في فبراير 2007 أي منذ 12 عامًا، أما العاهل السعودي فقد زار روسيا في العام 2017، حينها وصفت زيارة العاهل السعودي بالتاريخية.





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