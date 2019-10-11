انتخابات ساخنة.. ٣ مرشحين يتنافسون على مقعد النقيب في انتخابات الأطباء بسوهاج

تشهد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء الفرعية بمحافظة سوهاج، منافسة ساخنة بين كل من الدكتور اكرم عاشور، والدكتور محمود فهمي، وبهاء أبوعلي الذين يتنافسون على مقعد للنقيب.





كما يتنافس ٥ مرشحين على مقاعد تحت السن للنقابة الفرعية، و٤ مرشحين فوق السن نقابة فرعية و٣ على مقعد جنوب الصعيد و١٦مرشحا على مقعد النقيب العام، ويبلغ عدد من لهم حق التصويت ٥٩٠٣ أعضاء.





وشهدت اللجان الانتخابية إقبالا ملحوظا من الناخبين وسط تأمين تام من قوات الشرطة، فيما كثف المرشحين من عمليات الدعاية داخل وخارج نادي الاطباء، مقر إجراء الانتخابات،ومن المرجح أن ترتفع وتيرة التصويت في الساعات الأخيرة.



