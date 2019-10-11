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مرأة

لن تتوقع.. الحرمان من النوم يدفعك لتناول هذه المأكولات

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:08 م
صدى البلد
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نهى حمدي
تلعب حاسة الشم دورا كبيرا في عملية التذوق والرغبة في الجوع، فالأنف ليست مهمتها الوحيدة هي استنشاق الهواء أو عملية الشهيق والزفير وغيرها، بل تتعدد مهامها حتى في بعض الأحيان قد تملي عليك رغباتها في الطعام.

وقول العلماء إن الأنف وحاسة الشم قد يكونان السبب وراء شغف الإنسان للبيتزا أو البطاطس المقلية أو الكيك ليس صحيحا، فاكتشف الباحثون أن الحرمان من النوم يزيد بشكل كبير من حاسة الشم لديك، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ومع ذلك لا يتم نقل هذه المعلومات بشكل صحيح إلى المخ، مما يجعلك تبحث عن الأطعمة غير المرغوب فيها لتشعر بالرضا.

وكان خبراء من جامعة نورث وسترن، أجبروا حوالي 30 شخصًا على النوم لمدة أربع ساعات فقط، وفي صباح اليوم التالي، تم تقديم وجبات الإفطار والغداء والعشاء للمتطوعين إلى جانب بوفيه من الوجبات الخفيفة غير المحدودة مثل رقائق البطاطس والكيك.

شارك جميع المشاركين في التجربة نفسها بعد نوم ليلة عادية، إما في فترة الإعداد أو بعد أسابيع، وقام العلماء بقياس مقدار الأكل وماذا أكلوا لمعرفة كيف تختلف خياراتهم اعتمادا على مدى تعبهم.

وبعد حرمانهم من النوم اختار المتطوعون الأطعمة التي كانت أعلى في السعرات الحرارية، في المتوسط ستة في المائة، ومع ذلك، لم يأكلوا المزيد من السعرات الحرارية بشكل عام.

وأكدت الصحيفة أن الآثار كانت طويلة الأمد، حيث استمر المشاركون في تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية الكثيفة في اليوم التالي، على الرغم من النوم الكافي.

وكانت الأبحاث السابقة كشفت عن سلسلة من التغييرات في الجسم التي تدفع الأشخاص المحرومين من النوم إلى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والملح والسكر، والأهم من ذلك أنه تم الإبلاغ عن زيادة هرمونات تنظيم الجوع مثل الجريلين واللبتين.
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