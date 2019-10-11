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محافظات

بسبب زيادة الأسعار.. السياحة تحرر محاضر لـ 13 مطعما وكافيتريا في الإسكندرية

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:58 م
صدى البلد
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أحمد عبد العزيز
شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، حملة مكبرة للتفتيش على الكافيتريات والمطاعم والمحال العامة بحي غرب، للتأكد من التراخيص والتزامها بالبيع وفق قوائم الأسعار المعتمدة.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس إدارة السياحة والمصايف، اليوم الجمعة، إن الحملة استهدفت 15 منشأة غذائية تشمل "مطاعم، كافيتريات، محال عصائر" بشارعي مسجد القباري والأمير لؤلؤ بحي غرب.

وأضاف رشاد أن الحملة أسفرت عن ضبط 5 مطاعم وكافيتريات تدار بدون ترخيص، و8 محال تبيع بأسعار غير معتمدة، منوها أنه تم تحرير محاضر بالمخالفات وإبلاغ حي غرب لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وناشد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين بالإبلاغ عن أي منشأة تقوم بالبيع بأزيد من الأسعار المقررة علي خطوط الشكاوي والصفحة الرسمية للإدارة على "فيسبوك".
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