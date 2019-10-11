افتتاح ملتقى التوظيف الأول لكلية التربية الفنية بجامعة حلوان .. 26 أكتوبر

تنظم كلية التربية الفنية بجامعة حلوان ملتقى التوظيف الأول في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الجاري، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وريادة الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بهدف توفير فرص عمل مميزة للطلاب.



ويقام الملتقى بحضور مجموعة من المؤسسات والشركات والمدارس وأصحاب المشاريع والمهتمين بتعيين خريجي كلية التربية الفنية وذلك في إطار التعاون المجتمعي لاتاحة فرص العمل والتدريب وإعداد وتشجيع الطالب المبدع ان يكون مفيد ومنتج من خلال مد الطالب والخريج بالخبرات.



ويتيح ملتقى التوظيف الفرصة لأصحاب المشروعات والشركات والمؤسسات المهتمة معرفة دور خريج التربية الفنية وامكاناته فى شتى المجالات، بالإضافة إلى اقامة دورات تنشيطية تدريبية وتنموية لخدمة الطالب والخريج خلال ملتقى التوظيف الأول والذي يعد فرصة لإبراز مشروعات الطلاب والخريجين.



ويشرف على إقامة وتنظيم الملتقى الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية وفريق عمل من الساده اعضاء هيئة التدريس والساده اصحاب الخبرات والطلبة الخريجين من المتطوعين.



وتقام فعاليات الملتقي في تمام الساعة التاسعة صباح يومي ٢٦ و ٢٧ أكتوبر ٢٠١٩ بمقر كلية التربية الفنية.

