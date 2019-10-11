12 طبيبا يتنافسون على مقعد النقيب و4 أعضاء تحت وفوق السن بالفيوم



بدأ الإقبال ضعيفا وفى هدوء تام منذ فتح باب الاقتراع منذ الثامنة من صباح اليوم.



تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى برئاسة المستشار ضياء الدين مصطفى طايع والدكتور فرج عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة وعضوية الدكتور عزت رزق جنيدى والدكتور سامح رمضان عبد الفتاح .



يتنافس على منصب رئيس النقابة بالفيوم 3 أطباء هم الدكتور ممدوح حامد راغب نقيب الأطباء السابق والدكتور صلاح محمد أبو طالب رئيس مركز أورام الفيوم والدكتور على شبلى السيد كساب.



كما يتنافس على مقعدي عضوية المجلس فوق السن 5 أطباء هم د. أمانى طه حسين ود. محسن جمعة مصطفى عبد العاطى والدكتور محمد إبراهيم عبد العزيز والدكتورة دينال أحمد عبد الفتاح والدكتور محمد عبد الله على.



كما يتنافس على مقعدى عضوية المجلس تحت 15 سنة 4 أطباء هم الدكتور وليد محمود رجب والدكتور أحمد رشوان ربيع والدكتور أحمد رضا مصطفى رشدى والدكتور رامى مجدى عدلى أسعد .



يتنافس 12 طبيبا فى انتخابات نقابة الأطباء بالفيوم على مقعد النقيب و لاختيار 4 أعضاء لمجلس النقابة تحت وفوق السن .