مرشحة تحت السن بنقابة الأطباء تكشف خطة عملها حال الفوز بالانتخابات..فيديو

صرحت الدكتورة غادة على طبيبة الجراحة العامة بمستشفى المقطم للتأمين الصحى ومرشح لمقعد تحت السن نقابة عامة، بأن لديها

خطط ومشاريع مستقبلية ستنفذها فور فوزها مثل تغليظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات وقانون المسئولية الطبي بهدف تحديد أسلوب واضح لمحاسبة الأطباء وتوفير رعاية اجتماعية وطبية تليق بالأطباء.



وأضافت خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن المنافسة شرسة مع المنافسين تحت السن، و عددهم من ١٤ مرشحا مما يجعل المنافسة تتخذ أكثر من اتجاه.



وقالت غادة علي إنها ستقدم مشاريع وأفكار بشأن تحسين أجور الأطباء مثل التطبيق في نظم التعاقد والمساواة بين الأطباء فى الأجور حتى لا يحدث التفاوت بين أجور الأطباء وعلى سبيل المثال يوجد أطباء تاخد ١٠٠٠ جنيه في النبطشيه وغيرهم ٤٠ جنيهًا فى النبطشيه وهذا غير عادل.