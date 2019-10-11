إطلالة راقية.. نانسى عجرم تبهر متابعيها فى أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة نانسي عجرم، مجموعة من الصور خلال حفلها بالقاهرة، وذلك على حسابها حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وظهرت نانسى عجرم فى الصور بإطلالة ناعمة، حيث ارتدت فستانا أسود كتف وكتف، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على مكياج ناعم أبرز ملامحها الجميلة.



ولاقت الصورة العديد من التعليقات الإيجابية منها: "الفستان يجنن وفخم وراقي وطالعه تخبلين"، "بتجننی"، "عسل وبحبك أوى".

