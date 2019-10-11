بسبب 205 آلاف جنيه.. ضبط 4 أشخاص خطفوا نجل صاحب مصنع في الخانكة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 4 أشخاص لقيامهم باختطاف نجل صاحب مصنع في منطقة القلج بالخانكة بسبب قيامه بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ 250 ألف جنيه.



تلقى اللواء هشام سليم مدير المباحث بلاغا من "ع خ م" 57 سنة تاجر ملابس جاهزة بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارة باعتراض سيارة نجله "م ع خ" 23 سنة يعمل طرفه بالمصنع أثناء سيره بمنطقة القلج وإنزاله من السيارة عنوة واصطحابه إلى مكان غير معلوم.



وكلف اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية بتشكيل فريق بحث قاده العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي وجري فحص علاقات وخلافات المجني عليه وتبين قيام نجل المبلغ " المجنى عليه " بالنصب على عدد من الأشخاص بإيهامهم بقدرته على شراء قطعة أرض لهم بمنطقة القادسية دائرة قسم العبور وتحصل منهم على مبلغ مالي قدره 250 ألف جنيه كمقدمة شراء نظير ذلك وعقب اكتشافهم قيامه بالنصب عليهم قاموا باصطحابه عنوة للتحصل منه على المبلغ المالي.



وفي وقت لاحق حضر نجل المبلغ "المجنى عليه" لديوان المركز وبمواجهته أقر بصحة الواقعة وأضاف أن المتهمين تركوه وسيارته فور علمهم بقيام والده بالإبلاغ ومن خلال مناقشة نجل المبلغ وتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى تحديد هوية مرتكبي الواقعة وهم كل من " ح ا ح " 47 سنة تاجر ونجله " ع " 19 سنة و" ع ا " 36 سنة ترزى و" ا م " 30 سنة صاحب محل لحوم.



وتمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لعدم قدرتهم على التحصل على المبلغ المالي الذي استولى عليه المجنى عليه منهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

