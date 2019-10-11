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ديني

نموذج في مصر يثبت التسامح بين الأديان الثلاثة .. تعرف عليه.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:58 م
نموذج في مصر يثبت
نموذج في مصر يثبت التسامح بين الأديان الثلاثة .. تعرف عليه
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محمد شحتة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مصر فيها نماذج تشهد على التسامح الديني بين المسلمين وغيرهم، وأن أصحاب رسول الله لم يهدموا دار عبادة قط، والدليل على ذلك وجود مسجد عمرو بن العاص إلى الجوار المعبد اليهودي والكنيسة المعلقة لقرون من الزمان.

وأضف وزير الأوقاف خلال خطبة الجمعة، من مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين، أن ديننا الحنيف أمرنا بحماية دور العبادة لغير المسلمين لنؤكد أن رسالة الإسلام هى السلام والتسامح الحقيقي لا الشكلي أسوة بالنبي الكريم.

وأشار إلى أن النبي رسخ لفقه العيش المشترك حينما ذكر اليهود قبيلة قبيلة وأنهم من المؤمنين أمة واحدة، مؤكدا على عدم استخدام الأقلية والأغلبية إلى مصطلح الدولة الوطنية التي لا ينظر فيها إلى أقليات وأغلبيات وإنما ينظر إلى أبنائها نظرة واحدة تحكمها الحقوق والواجبات.

وأوضح، أننا نعيش في عالم تحكمه قوانين دولية ومعاهدات واتفاقيات ولا يمكن لإنسان أن يعيش بمعزل عن عالمه وإلا جعلنا شبابنا يصطدمون بواقع صعب.
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