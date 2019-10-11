ضبط سائق سرفيس لتعديه بالضرب والسباب على سيدة حامل بالمحلة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم سائق سيارة سرفيس لتعدي بالسباب وألفاظ نابية والضرب على سيدة حامل وركاب السيارة أثناء سيرها بطريق شارع البحر بمدينة المحلة الكبري.



وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن الرائد محمود أبوالمكارم رئيس مباحث المرور بمركزي سمنود والمحلة وقوات من ضبط سائق والسياره لقيامه بالتعدى على الركاب (سيدة مسنة لقيامها بمعاتبته لعدم انتظاره نزولها من السيارة) بالألفاظ.



وعقب معاتبة أحد الركاب له قام ايضا بالتعدى عليها واصابة سيده حامل ونقلها لمستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم بعد ان قام بصدمها .



كما تم التحفظ على السياره والسائق وتحرر محضر بالحادث وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم .

