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رياضة

بث مباشر.. مباراة إنجلترا والتشيك في تصفيات يورو 2020

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 12:59 م
إنجلترا والتشيك
إنجلترا والتشيك
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محمد السعيد
يحل منتخب إنجلترا ضيفا ثقيلا، على نظيره التشيكي اليوم، الجمعة، على ملعب إدين آرينا، ضمن تصفيات 2020.

بث مباشرلمباراة إنجلترا والتشيك في تصفييات يورو 2020:

وتقام مباراة إنجلترا والتشيك، في تمام التاسعة الا ربع مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

إنجلترا ضد التشيك:

ويسعى منتخب إنجلترا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لضمان التأهل إلى بطولة يورو 2020، بينما يطمح منتخب التشيك في خطف الثلاث نقاط من الأسود، لقطع خطوة كبيرة نحو نحو التأهل.

ترتيب إنجلترا والتشيك:

ويحتل منتخب إنجلترا صدارة ترتيب المجموعة الاولى، برصيد 12 نقطة من 4 مباريات، ويحل منتخب التشيك ثانيا بـ 9 نقاط، من 5 مواجهات.

مباريات أخرى في تصفيات يورو 2020:

ويلتقي اليوم ايضا، ضمن تصفيات يورو 2020، البرتغال مع لوكسمبورج، أوكرانيا مع ليتوانيا، إيسلندا مع فرنسا، تركيا مع ألبانيا، الجبل الأسود مع بلغاريا، أندورا مع مولدوفا.

بث مباشر لمباراة إنجلترا والتشيك في تصفيات يورو 2020:



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