Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تدعو تركيا والأطراف الأخرى لضبط النفس في شمال شرق سوريا

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:00 م
وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية
Advertisements
رويترز
دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة تركيا والأطراف الأخرى في شمال شرق سوريا إلى ضبط النفس، فيما يمثل مؤشرا على تزايد قلق موسكو إزاء العملية العسكرية التي تقودها أنقرة ضد المسلحين الأكراد بالمنطقة.

وقالت الوزارة في بيان إن من المهم عدم السماح بمزيد من زعزعة الوضع ووصفت ما يحدث بأنه مسألة "مثيرة لأقصى درجات القلق".

ودعت إلى إجراء محادثات بين الحكومة السورية والأكراد وقالت إنها مستعدة للمساعدة في الوساطة لإجراء هذا الحوار.
Advertisements

ترشيحاتنا

الوسواس القهري في الصلاة وكيفية العلاج منه.. فيديو

اليوم .. ودية قوية للمنتخب الأوليمبي أمام جنوب أفريقيا بالإسماعيلية

بسبب أردوغان.. مراسلة العربية تنهار من البكاء على الهواء

طعنة الغدر.. تفاصيل جديدة فى اغتيال وزير الأمن الأندونيسى.. شاهد

طهران تتورط بفضيحة .. شركة إيرانية تكذب خارجية بلادها بشأن استهداف السعودية لناقلتها

تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 11-10-2019

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال.. ريهام أيمن تتألق في باريس

بالفستان الكاروهات.. ريا أبي راشد بإطلالة شتوية أنيقة

بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد أجمل فساتين ستيفاني صليبا