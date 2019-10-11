روسيا تدعو تركيا والأطراف الأخرى لضبط النفس في شمال شرق سوريا

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة تركيا والأطراف الأخرى في شمال شرق سوريا إلى ضبط النفس، فيما يمثل مؤشرا على تزايد قلق موسكو إزاء العملية العسكرية التي تقودها أنقرة ضد المسلحين الأكراد بالمنطقة.



وقالت الوزارة في بيان إن من المهم عدم السماح بمزيد من زعزعة الوضع ووصفت ما يحدث بأنه مسألة "مثيرة لأقصى درجات القلق".



ودعت إلى إجراء محادثات بين الحكومة السورية والأكراد وقالت إنها مستعدة للمساعدة في الوساطة لإجراء هذا الحوار.