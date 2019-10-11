مفاجأة غير متوقعة.. الدهون والسكريات تؤدي للاكتئاب

يقف الدايت دومًا في قفص الاتهام بتهمة التسبتت في الإصابة بالاكتئاب الشديد لمتبعي الأنظمة الغذائية المختلفة لفقدان الوزن، فيربط الكثيرون بين دخولهم في نوبات اكتئاب في نفس التوقيت الذي يقررون فيه الخضوع لنظام غذائي لخسارة الوزن، ولكن المفاجأة صادمة بشأن هذا الأمر.



فكشفت دراسة حديثة عن أن التحول إلى نظام غذائي صحي قد يساعد على خروج الأشخاص من أعماق الاكتئاب في أقل من شهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ونظر الباحثون إلى 76 طالبًا جامعيًا يعانون من الاكتئاب، كان معظمهم يمتلكون وجبات يومية مكونة من الأطعمة المصنعة والسكر والدهون المشبعة، حيث وجدوا أن منحهم المزيد من الفواكه والخضروات والأسماك واللحوم الخالية من الدهن أدى إلى تحسن كبير في مزاجهم بعد ثلاثة أسابيع فقط.



ويقول الخبراء إن الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة تغذي الدماغ وتقلل من الالتهابات و "الإجهاد الداخلي" المرتبط بالاكتئاب.



ويعد البحث الذي أجرته جامعة ماكواري في أستراليا الأحدث في مجموعة كبيرة من الدراسات التي تربط بين اتباع نظام غذائي جيد وصحة نفسية محسنة.