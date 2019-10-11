برلماني: النظام التركي أثبت للعالم أنه يدعم الإرهاب ويموله

استنكر الدكتور أيمن أبوالعلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، العملية العسكرية الهمجية التي تقوم بها القوات التركية على الأراضي السورية، مؤكدا أن النظام التركى يثبت يوما بعد آخر أنه نظام معادي ومحتل.



وقال أبو العلا، في بيان صحفى له اليوم، إن تعدى نظام أردوغان هو انتهاك السيادة السورية على أراضيها بدون أي شرعية قانونية وهو ما يخالف كافة المواثيق الدولية، لافتا إلى أن النظام التركي أثبت للعالم أنه يدعم الإرهاب ويموله وهو ما يتعين ضرورة محاكمة أردوغان أمام المحكمة الدولية بوصفه مجرم حرب.



وقال أبوالعلا إن يتعين على المجتمع الدولى الوقوف أمام همجية أردوغان ضد دولة عربية ووقف الممارسات ووقف عملياتها العسكرية التى تستهدف الأراضي السورية والمدنيين.