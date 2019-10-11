Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كاتب صحفي: الناخب التونسي أقصى المعارضة والأحزاب.. فيديو

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:24 م
الإنتخابات التونسية
الإنتخابات التونسية
Advertisements
قسم التوك شو
قال محمد عزالدين، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن الانتخابات التونسية الجارية تعتبر الأولى من نوعها، لأن الناخب التونسي استطاع أن يقصي المعارضة والأحزاب الحاكمة، وكان نتيجته أن وصل "قيس سعيد" المرشح المستقل و"نبيل القروي" المرشح الوافد على الساحة السياسية التونسية.

وأضاف عز خلال حواره، على قناة اكسترا نيوز، أن النتائج أبهرت المراقبين الأجانب حتى وإن كانت متوقعة، وكان هناك نوع من عدم الرضا الداخلي من المواطن التونسي على مسيرة الأحزاب الحاكمة.

وأشار عزالدين، إلى أن المسألة الاقتصادية كشفت الوضع في تونس، وذلك مع تراجع معدلات السياحة والأزمات الاقتصادية وارتفاع نسبة البطالة.

وأردف أن أركان السياسة التونسية تغيرت بالكامل، متابعًا أن المواطن التونسي لايريد أن يكرر هذه التجربة، سواء كان التصويت عقابيًا أوعقلانيًا ولن يضع في حساباته الأحزاب السياسية، وبعد عدد من الأيام سينتهي هذا السباق في تونس وتعود إلى أدراجها مرة أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انتخابات تونس .. ماذا سيحدث حال خروج نبيل القروى من السباق الرئاسي

نبيل القروي.. محطات في حياة مرشح سجين اقترب من رئاسة تونس

رحلة البحث عن رئيس.. زلزال انتخابي يضرب تونس.. مستقبل الأرض الخضراء على المحك

قيس سعيد على أعتاب قصر قرطاج .. من هو مفاجأة انتخابات رئاسة تونس؟

صفعة قاسية للإسلاميين.. نتائج انتخابات تونس تقضي على أحلام الإخوان.. قيس سعيد مفاجأة الانتخابات.. وصول القروي للإعادة يثير أزمة دستورية.. والإعلان الرسمي غدا

حطوهم في باسكت القمامة.. توفيق عكاشة: هكذا تخلصت تونس من الإخوان.. فيديو

ترشيحاتنا

المرصد السوري: 35 قتيلا من الجيش التركي وميليشياته خلال 48 ساعة

أخبار الرياضة ..الزمالك يسعى لضم نجم الأهلي .. موعد عملية الخطيب..الجنايني يفصح عن سر لأول مرة

رغم نفي شائعة وفاته.. ما زال البحث مستمرا عن رامز جلال

في ذكرى رحيله.. تشييع جثمان وديع الصافي بالرقص والزغاريد

15 عاما للإخلاء وزيادة القيمة الإيجارية 12 ضعفا .. مفاجآت في مشروعات النواب بشأن الإيجارات القديمة

اعدام القتلة.. مسيرة لأصدقاء ضحية الغدر بالمنوفية للمطالبة بالقصاص.. فيديو وصور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بيضايقوا القرش الحوتي .. أجانب يتقدمون ببلاغ ضد الغواصين بالبحر الأحمر

تبهر الجمهور.. سالي عبد السلام بالحجاب بعد صلاة الجمعة

أيهما أجمل.. إيمي ودنيا سمير غانم تتألقان بالأسود في عيد ميلاد عمرو دياب