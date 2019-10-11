اعدام القتلة.. مسيرة لأصدقاء ضحية الغدر بالمنوفية للمطالبة بالقصاص.. فيديو وصور

تظاهر العشرات من أصدقاء ضحية الغدر محمود البنا ابن مركز تلا بمحافظة المنوفية، عقب صلاة الجمعة أمام منزله للمطالبة بالقصاص من القتلة.



بدأت المسيرة من أمام منزل ضحية الغدر وتطوف المدينة وسط هتافات تطالب بإعدام القتلة والقصاص منهم حيث أن محمود دفع حياته ثمنا للشهامة والرجولة.



وكانت مدينة تلا قد شهدت ليلة حزينة على رحيل ابن المدينة محمود البنا علي يد ثلاثة شباب آخرين عقب اعتراضه علي قيام أحدهم ويدعي محمد راجح بنهر فتاة محاولا التعدي عليها بالضرب وسط الشارع فاعترضه محمود، فما كان منه إلا أنه اصطحب اثنين من أصدقائه ومزقوا جسده بمطواة تاركينه وسط دمائه بالشارع وفروا هاربين.



ورصدت كاميرات المراقبة واقعة تعدى الشباب علي ضحية الغدر محمود البنا فيما ألقت قوات الأمن القبض على أحدهم فور حدوث الواقعة بينما فر اثنين آخرين هاربين محاولين الاختباء خوفا من المحاكمة إلا أن قوات الأمن تمكنت من القبض عليهم عقب ساعات من جريمة القتل، وهم مصطفى محمد مصطفى 17 سنة طالب ومحمد أشرف 18 سنة طالب وإسلام عاطف 17 سنة طالب وبحوزتهم أداة الجريمة المستخدمة " مطواة".



واحتشد الآلاف من الأهالى لتشييع جثمان ضحية الغدر أمس الخميس عقب صلاة العصر من مسجد اللمعي بالمدينة وسط هتافات " لا إله إلا الله "، مطالبين بسرعة معاقبة الجناة واحالتهم للقضاء العادل والقصاص منهم.



فيما قررت نيابة تلا حبس المتهمين الثلاث 4 أيام علي ذمة التحقيقات عقب اعترافهم بالقتل بسبب مشادة كلامية بينهم.



