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تعليم

قرارات جامعة الأزهر اتخذتها في الفترة الماضية لمصلحة الطلاب

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 04:12 م
صدى البلد
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محمد شحتة
اتخذت جامعة الأزهر في الفترة الماضية، عدة قرارات مهمة كانت في مصلحة الطلاب والطالبات على مستوى فروع الجامعة بالقاهرة والأقاليم، ونرصد أبرز هذه القرارات في التقرير التالي.

وكان أول قرار مهم للطلاب اتخذته إدارة الجامعة، هو إعلان نتيجة كل فصل دراسى على حدة، والهدف من هذا القرار هو أن يعرف كل طالب مستواه، فإن كان ناجحًا يستمر على هذا النجاح، وإن كان راسبًا في مادة أو مادتين ينتبه لذلك ويعلم أنه يجب عليه أن يجتهد في الفصل الثاني، وأنه على أضعف تقدير سينتقل للفرقة التالية بمادتين، وإن كان راسبا في ٣ أو ٤ مواد يجب أن ينبه نفسه على الجد والاجتهاد في الفصل الدراسى الثاني، لأنه بعد رصد جميع المواد تطبق عليه قواعد الرأفة وسينتقل للفرقة الأعلى.

أما بالنسبة للاختبار الشفهي، فكان رأى الجامعة أن تكون من خلال عدة نماذج ويختار الطالب منها نموذجا وكل نموذج به ٥ أسئلة حتى تتاح الفرصة أمام الطالب للإجابة عن هذه الأسئلة ويتم تقييمه تقييما سليما بدلا من أن يتم سؤاله سؤالا واحدا، ثم يطلب منه الانصراف، فإن تصادف أنه لا يحفظه يرسب، ولكننا أتحنا له الفرصة من خلال ورقة بها ٥ أسئلة، فإن كان لا يعرف إجابة سؤال تكون أمامه الفرصة للإجابة عن بقية الأسئلة.

أما القرار الثاني الذي أثيرت حوله شائعات خاطئة بهدف التشكيك في فائدته للطلاب والطالبات هو القرار الخاص بالطريقة الجديدة لامتحان مادة القرآن الكريم، وكان الهدف منه إيجاد صيغة لوضع ضوابط موحدة تطبق على جميع الكليات المناظرة، بحيث لا يكون هناك اختبار صعب وآخر سهل، بالإضافة إلى أن الامتحان بدلا من أن يكون عبارة عن ٥ أسئلة والسؤال من ١٠ درجات، وربما يأتى سؤال لا يحفظه الطالب فتضيع عليه الدرجات العشر، رأينا أن يكون كل سؤال من نقطتين (أ وب) ويقسم عليهما الدرجات العشر، بحيث إذا لم يوفق في (أ) ينجح في (ب) ويأخذ ٥ درجات، وبذلك لا تضيع عليه كل درجات السؤال، وبهذا نعطى للطالب فرصة أكبر للاختيار والنجاح.

أما القرار الخاص بالطلاب الذين ينتقل للفرقة الأعلى بمادة أو مادتين، تم إتاحة الفرصة لأداء الامتحان فيها مقابل رسوم ٢٥٠ جنيها مع زملائه فى امتحان التصفية، والرسوم لضمان الجدية وهذا الامتحان اختيارى لمن يرغب، أما من لا يريد فيمتحن بشكل عادى فى امتحان تخلف الفصل الأول وامتحان تخلف الفصل الثاني، فالامتحان الجديد فرصة ثالثة اختيارية برسوم ضئيلة هدفها إثبات الجدية فقط حتى لا يتهاون الطالب.

وشدد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على حرص الجامعة على التواصل مع أبنائها وبناتها، والتأكيد على أن الجميع يعمل بروح الجماعة، لأن الأزهر من أقدم وأعرق المؤسسات العالمية، لا محلية ولا إقليمية، فهي تحتضن أكثر من ١٠٠ جنسية على مستوى العالم ويدرس بها عشرات الآلاف من الطلاب الوافدين من جميع الجنسيات.

وأشار إلى أنه حينما كان خارج دائرة القرار كان يرى في اهتمام الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالوافدين أمر يستحقه المصريون فقط، إلا أنني سرعان ما تبينت لي حقيقة هذه الفلسفة .

وأكد أن الأزهر ليس إدارة جامعة أو مشيخة ولا شخص، بل كلنا جنود في هذه المؤسسة التي نحتمي بها ونعتز ونتشرف بالانتماء إليها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن إدارة الجامعة تعمل ليل نهار لصالح الطلاب.
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