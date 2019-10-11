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تعليم

آداب إعلام سوهاج تشرح قواعد اختبارات قبول الطلاب الجدد

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:18 م
صدى البلد
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قسم التعليم
اختتم قسم الإعلام اختبارات قبول الطلاب الجدد راغبي الالتحاق بقسم الإعلام، أمس الخميس، وجاء ذلك فى إطار تحسين مستوى الخريجين من قسم الإعلام، وانتقاء العناصر الموهبة والمتميزة، وإخراج عدد من الكوادر الإعلامية المتميزة تتماشى مع متطلبات سوق العمل في مصر.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة فاطمة الزهراء صالح، رئيس قسم الإعلام، أن اختبارات القبول بالقسم استمرت على مدار يومين، الاثنين والثلاثاء الموافق 7 – 8 من شهر أكتوبر الجاري، واختتمت أمس الخميس" للتخلفات "، مؤكدة أن المقابلات التي جرت مع الطلاب تمت بشفافية ونزاهة، مشيرة إلى أنها تأتي فى إطار حرص القسم على اختيار كوادر جيدة مؤهلة للعمل فى الحقل الإعلامى.

وأضافت الزهراء: أن المقابلات التى شارك فيها أعضاء هيئة التدريس بالقسم تخصصات (صحافة – علاقات عامة – إذاعة وتلفزيون) والهيئة المعاونة، تقيس ثلاثة جوانب أساسية هي القدرات اللغوية والقدرات النفسية ومدى تفاعل الطالب مع المجتمع وتغييراته وأحداثه، بالإضافة إلى قياس مدى إلمام الطالب بالواقع المحلى، موضحة أن محور الأسئلة كان فى المعلومات العامة والمصطلحات والمهارات الإعلامية، بالإضافة إلى اللغة أن الدراسة في القسم تنقسم لشعبتي صحافة وأخرى علاقات عامة ويبدأ التخصص من العام الثاني للطالب.
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