Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أدوية مجهولة المصدر تهدد حياة أهالي الوادي الجديد.. وتحرك عاجل من الصحة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 07:17 م
صدى البلد
Advertisements
منصور ابو العلمين
تهدد الأدوية مجهولة المصدر حياة المرضى، مع تفاقم أزمة انتشارها بشكل ملحوظ في عدد من الصيدليات ومخازن الأدوية في الآونة الأخيرة.

وتلاحظ ورود بلاغات وشكاوى من انتشار تلك الأدوية في عدد من الصيدليات في محافظة الوادي الجديد مما دفع إدارة التفتيش الصيدلي بالقيام بعدة حملات مداهمة نتج عنها الكشف عن أدوية مجهولة المصدر، وأخرى غير مصرح بتداولها، بالإضافة إلى أدوية مخدرة.

وشنت مؤخرا إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية فى الوادى الجديد برئاسة الدكتور حاتم شامى حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات المختلفة بمدينة الخارجة بالتعاون مع مباحث التموين ومباحث قسم شرطة الخارجة.

وأسفرت الحملة التى تمت تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد عن ضبط كميات من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات رقم 2 طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بالإضافة إلى ضبط كميات أخرى من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات الأول وذلك طبقا ً لقرار وزير الصحة 172 لسنة 2019 والخاص بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط ادوية مجهولة المصدر وادوية محظور بيعها وغير مرخص بتداولها من وزارة الصحة وذلك بأحد المخازن المجاورة لإحدى الصيدليات بمدينة الخارجة، بالإضافة إلى ضبط أدوية تحتوى على إحدى المواد الممنوعة طبقا ً للقرار رقم 475 لسنة 2019.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحوزته أدوية جنسية مجهولة.. صاحب صيدلية يعتدي على حملة التفتيش فى بنى سويف

ضبط 560 قرص ترامادول مجهولة المصدر فى حملات على صيدليات دمياط

ترشيحاتنا

تطل بالأبيض.. ريم البارودى بفستان مبهر فى أحدث ظهور لها

تركت طفلتها بمفردها 10 دقائق فعادت لتجد صدمة في انتظارها.. شاهد

المصائب تلحق بالفنانين بعد الزواج.. هنا الزاهد أبرزهم

شاهد.. فتاة تحتضن محمد صلاح فى غلاف مجلة GQ البريطانية

عارضة أزياء برازيلية.. تعرف على فتاة احتضنت محمد صلاح علي غلاف مجلة GQ

السنغال تضع اتحاد الكرة فى ورطة قبل تصفيات أمم إفريقيا 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم لـ طفلين وراتبها 6 ملايين دولار.. 10 معلومات عن عارضة الأزياء البرازيلية بعد ظهورها مع محمد صلاح

جولات سياحية للمنتخبات المشاركة في بطولة العالم لرواد السلاح.. صور

تركت طفلتها بمفردها 10 دقائق فعادت لتجد صدمة في انتظارها.. شاهد