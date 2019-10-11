أدوية مجهولة المصدر تهدد حياة أهالي الوادي الجديد.. وتحرك عاجل من الصحة



وتم تحريز المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.



تهدد الأدوية مجهولة المصدر حياة المرضى، مع تفاقم أزمة انتشارها بشكل ملحوظ في عدد من الصيدليات ومخازن الأدوية في الآونة الأخيرة.وتلاحظ ورود بلاغات وشكاوى من انتشار تلك الأدوية في عدد من الصيدليات في محافظة الوادي الجديد مما دفع إدارة التفتيش الصيدلي بالقيام بعدة حملات مداهمة نتج عنها الكشف عن أدوية مجهولة المصدر، وأخرى غير مصرح بتداولها، بالإضافة إلى أدوية مخدرة.وشنت مؤخرا إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الشئون الصحية فى الوادى الجديد برئاسة الدكتور حاتم شامى حملة مكبرة للتفتيش على الصيدليات المختلفة بمدينة الخارجة بالتعاون مع مباحث التموين ومباحث قسم شرطة الخارجة.وأسفرت الحملة التى تمت تحت إشراف ومتابعة الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد عن ضبط كميات من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات رقم 2 طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بالإضافة إلى ضبط كميات أخرى من الأدوية المدرجة بجدول المخدرات الأول وذلك طبقا ً لقرار وزير الصحة 172 لسنة 2019 والخاص بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية.وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط ادوية مجهولة المصدر وادوية محظور بيعها وغير مرخص بتداولها من وزارة الصحة وذلك بأحد المخازن المجاورة لإحدى الصيدليات بمدينة الخارجة، بالإضافة إلى ضبط أدوية تحتوى على إحدى المواد الممنوعة طبقا ً للقرار رقم 475 لسنة 2019.