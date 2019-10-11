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رياضة

القناة في مواجهة ودية قوية مع المقاولون العرب .. اليوم

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:50 م
القناة
القناة
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عبدالله هشام
يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة في مواجهة ودية قوية مع فريق المقاولون العرب في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا استعدادا لخوض منافسات الدوري المصري .

وتأتي هذه المباراة في إطار سلسلة استعدادات فريق القناة لانطلاقة منافسات دوري القسم الثاني بعد خوضه ودية أمس أمام فريق الإنتاج الحربي وانتهت بالهزيمة بنتيجة 2-1 .

ويبدأ القناة مشواره في دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة بمواجهة فريق النجوم الهابط حديثا يوم ٢١ أكتوبر الحالي .
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