القناة في مواجهة ودية قوية مع المقاولون العرب .. اليوم

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة في مواجهة ودية قوية مع فريق المقاولون العرب في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا استعدادا لخوض منافسات الدوري المصري .



وتأتي هذه المباراة في إطار سلسلة استعدادات فريق القناة لانطلاقة منافسات دوري القسم الثاني بعد خوضه ودية أمس أمام فريق الإنتاج الحربي وانتهت بالهزيمة بنتيجة 2-1 .



ويبدأ القناة مشواره في دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة بمواجهة فريق النجوم الهابط حديثا يوم ٢١ أكتوبر الحالي .