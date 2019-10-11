كشف وعلاج مجاني .. قافلة طبية لأهالي قرى بني سويف

قال المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف أنه تم الكشف على 1200 مواطن ضمن فعاليات القافلة الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بالتعاون مع المحافظة بقرية بني عقبة مركز ببا، في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وذلك تحت مظلة المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال حشد كافة الجهود في سبيل تحقيق ذلك .



جاء ذلك خلال استعراضه لنتائج القافلة الطبية التي استمرت على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين، والتى ضمت 9 عيادات متنقلة في 9 تخصصات، حيث تمكنت القافلة من الكشف على 1200 حالة،وإجراء معمل دم لـ 70 مواطنا، 17 معمل طفيليات،و24 حالة أشعة، واستصدار 15 قرارا للعلاج على نفقة الدولة ،وتحويل عدد 6 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج، وعمل أشعة موجات فوق صوتية لعدد 10 حالات.



كما تضمنت فعاليات القافلة تنظيم ندوة للتثقيف الصحى حضرها 121 مواطنا، وتناولت موضوعات: الالتهاب الكبدى الفيروسى، تنظيم الأسرة، الرضاعة الطبيعية، النظافة الشخصية، التغذية السليمة، أورام الثدى، الأمراض غير السارية، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد 100 مواطن.