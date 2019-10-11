ثبات أسعار سانج يونج Ssangyong بعد الزيادة الأخيرة

تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرًا من التغيرات التي أثرّت على عملية الشراء هبوطًا وارتفاعًا، وبسبب تلك التغيرات المتتالية فأسعار السيارات في مصر تتغير من يوم لآخر، لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات، ونستعرض اسعار سانج يونج Ssangyong اليوم في مصر 11-10-2019.
Ssangyong
سانج يونج تيفولي
ssangyong tivoli سعر
سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli تبدأ من 319.000 جنيه حتى 365.000 جنيه لأعلى فئة.
ssangyong tivoli xlv
سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli xlv تبدأ من 320.000 جنيه حتى 385.000 جنيه لأعلى فئة.
Ssangyong
سانج يونج تيفولي
ssangyong tivoli سعر
سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli تبدأ من 319.000 جنيه حتى 365.000 جنيه لأعلى فئة.
ssangyong tivoli xlv
سانج يونج تيفولي ssangyong tivoli xlv تبدأ من 320.000 جنيه حتى 385.000 جنيه لأعلى فئة.