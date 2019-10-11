أيهما أجمل.. إيمي ودنيا سمير غانم تتألقان بالأسود في عيد ميلاد عمرو دياب

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعي الإ نستجرام ، بصور جديدة تجمعها بشقيقتها إيمى خلال حضورهما حفل عيد ميلاد الفنان عمرو دياب.









ظهرت دنيا سمير غانم فى الصورة مرتدية بنطلون أسود ذات وسط عالى و نسقت معه بلوزة ذا أكمام مكشوفة جمعت بين اللون الأسود والأبيض والأصفر الغامق، و انتعلت حذاء ذا كعب عالى باللون البيج.





فيما تألقت إيمي بإطلالة سوداء بالكامل، مرتدية بنطلون و بلوزة كت ونسقت معهما حزام عريض حول منطقة الخصر، وأنتعلت أيضا حذاء أسود ذا كعب عالى، وارتدت حقيبة متوسطة الحجم.





وعتمدت كل من إيمى و دنيا سمير غانم على تسريحات شعر بسيطة، وظهرن بمكياج جذاب متناسق مع إطلالتهما.



