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أيهما أجمل.. إيمي ودنيا سمير غانم تتألقان بالأسود في عيد ميلاد عمرو دياب

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 02:29 م
إيمى و دنيا سمير
إيمى و دنيا سمير غانم
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الإجتماعي الإنستجرام، بصور جديدة تجمعها بشقيقتها إيمى خلال حضورهما حفل عيد ميلاد الفنان عمرو دياب. 


ظهرت دنيا سمير غانم فى الصورة مرتدية بنطلون أسود ذات وسط عالى و نسقت معه بلوزة ذا أكمام مكشوفة جمعت بين اللون الأسود والأبيض والأصفر الغامق، و انتعلت حذاء ذا كعب عالى باللون البيج.

فيما تألقت إيمي بإطلالة سوداء بالكامل، مرتدية بنطلون و بلوزة كت ونسقت معهما حزام عريض حول منطقة الخصر، وأنتعلت أيضا حذاء أسود ذا كعب عالى، وارتدت حقيبة متوسطة الحجم.

وعتمدت كل من إيمى و دنيا سمير غانم على تسريحات شعر بسيطة، وظهرن بمكياج جذاب متناسق مع إطلالتهما.


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