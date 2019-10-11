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ثقافة

بعد ترميمها.. افتتاح استراحة الرئيس السادات بمدينة سانت كاترين

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 03:19 م
صدى البلد
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طارق موسى
افتتح وفد من وزارة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء استراحة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنطقة وادي الراحة بسانت كاترين بعد انتهاء قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور خالد سرور بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء من ترميمها وتطويرها وإضافة بعض المقتنيات والمتعلقات الخاصة التي كان يستخدمها إليها. 

يأتى ذلك ضمن فعاليات ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان «هنا نصلي معًا» الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحضور وزراء الاوقاف والسياحة والآثار والهجرة والتموين والشباب والرياضة والتنمية المحلية وعددا من سفراء الدول الأجنبية.

وقالت وزارة الثقافة إن استراحة الزعيم الراحل محمد انور السادات ستكون بمثابة متحفا ومزارا سياحيا في المدينه توثق حقبه هامه في حياة الرئيس الراحل انور السادات، مؤكده حرص الدولة في تخليد رموز صنعوا مجد وتاريخ الوطن لتكون مرجعا ودليل للاجيال الجديدة.

واشارت الي ما تحتويه الاستراحه من مقتنيات والتي اشرف علي عرضها فريق عمل متخصص من الفنانين التشكيلين وقامت الوزارة بإعارة لوحة وتمثال من البرونز للرئيس السادات لينضما الى محتويات الاستراحه التى تشمل غرفة نومه ومصحفه الشخصي والغليون الخاص به وغيرها.

ومن جانبه اشاد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء بجهود وزارة الثقافة في اعمال التطوير والترميم والعرض المتحفي، مؤكدا أن مدينة سانت كاترين بما يميزها من مقومات سياحيه متفرده يؤهلها لتكون في صدارة المدن الجاذبة للسياحه.

وأشار الي إقامة ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان الذي يؤكد أن مصر بلد المحبه والتسامح ونبذ العنف والكراهية.
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