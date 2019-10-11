بعد تراجع معدل التضخم.. خبراء: أهم المكاسب الكبرى للقطاع المصرفي.. يشجع على النمو الاقتصادي.. ويزيد من القوة الشرائية للمواطن

خبراء بعد تراجع معدل التضخم:

- هاني ابوالفتوح: استمرار هبوط التضخم يشجع على النمو الاقتصادي

- أحمد شوقي: انخفاض معدل التضخم أهم المكاسب الكبرى للقطاع المصرفي

- محمد نجم: لأول مرة نصل لهذا الرقم من سنوات مما يزيد من القوة الشرائية للمواطن



قال البنك المركزي، إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 2.6% في سبتمبر مقابل 4.9% في أغسطس الماضي، موضحا ان الرقم القياسي لأسعار المستهلكين سجل معدلًا شهريًا سالبًا بلغ 2.3% في شهر سبتمبر الماضي مقابل معدلًا شهريًا سالبًا 0.4 % في أغسطس الماضي.



وأشار تثرير البنك المركزي إلى أن التضخم سجل معدلًا شهريًا سالبًا 0.6% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وفي هذا الصدد استطلع "صدى البلد" رأي خبراء الاقتصاد، حول تأثير ذلك على المواطن وكيفية خفض تلك المعدلات مجددا.



حيث توقع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أن يستمر هبوط التضخم حتى نهاية العام بمعدلات طفيفة في ضوء انخفاض الاستهلاك وتلاشي الضغوط التضخمية تدريجيا.



وأوضح أبو الفتوح في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن معدل التضخم عندما يكون مرتفعًا جدًا، فذلك لا يفيد الاقتصاد أو الأفراد، لأنه سوف يخفض من قيمة الأموال، ما لم تكن أسعار الفائدة أعلى من التضخم، وكلما زاد معدل التضخم، قلت فرصة تحقيق المدخرين عائد حقيقي على مدخراتهم.



وأشار الخبير المصرفي، الي ان انخفاض معدل التضخم يساهم بصفة عامة في الاستقرار الاقتصادي الذي يشجع على الادخار والاستثمار والنمو الاقتصادي، ويساعد على الحفاظ على التنافسية الدولية.



فيما قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، ان إنخفاض معدل التضخم ليصل إلى 4.77% خلال شهرأكتوبرمقارنة 7.45% في الشهر السابق وبمعدل سالب 2.68% وفقًا للبيانات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي المصري يعد أحد أهم المكاسب الكبرى للقطاع المصرفي المصري والتي ساهمت بدورها لقيام البنك المركزي المصري خلال العام الحالي بخفض معدلات العائد عدة مرات أخرها بنسبة 1% ليصل معدل العائد على الإيداع إلي 13,25% ومعدل العائد على الإقراض إلي 14,25% وهو أدني مستوي لهما منذ أكثر من ستة أعوام والتي ستساعد بدورها على تشجيع المستثمرين في الإعتماد على البنوك للحصول علي التمويلات اللازمة لتمويل أنشطتهم ومشروعاتهم التوسعية مما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية في الدولة .



وتابع الخبير المصرفي، ان ذلك سيعزز من ربحية البنوك نتيجة زيادة محفظة القروض والتمويلات المقدمة للعملاء وزيادة نسبة القروض إلى الودائع وعلى النقيض قد يؤثر خفض معدلات العائد على الودائع إلى فقدان البنوك إلى جزء من ودائعها وذلك لتوجه المودعين للاستثمار في البورصة لتعوضهم عن انخفاض معدلات العائد بالبنوك. ويجب على البنوك في الفترة الحالية البحث عن توفير منتجات مبتكرة لتشجع المودعين على عدم سحب ودائعهم من البنوك كصناديق الاستثمار ذات العوائد المتغيرة وغيرها من الأدوات الأخرى.



وأكد محمد نجم المحلل الاقتصادي أن وصول معدل التضخم إلى 4.6 % تضخم عام و2.6 % تضخم أساسى يعد مؤشر جيد مؤكدا أنه لأول مرة نصل لهذا الرقم من سنوات مما يزيد من القوة الشرائية للمواطن.



وأضاف المحلل الاقتصادي في تصريحات تلفزيونية له أنه منذ سنتين وصل معدل التضخم إلى 35% فكان يؤثر على دخل المواطن ومن القوة الشرائية له مشيرا إلى أن التضخم هو معدل الزيادة فى أسعار السلع والخدمات وكلما انخفض تزيد الدخل والقيمة الشرائية للمواطن.



وتابع المحلل الاقتصادي أن مصر نفذت برنامج الإصلاح الاقتصادي بنجاح، لافتا إلى وجود زيادة فى المعروض من السلع والخدمات على مستوى الخضروات والفاكهة سواء فى مشروعات الصوب الزراعية أو المصانع وهو ما ساهم فى انخفاض السلع والخدمات.



وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن مصر حققت اكثر من 5% من معدلات النمو الاقتصادي في حين أن النمو الاقتصادي العالمي لا يتجاوز 2.5 مما يؤكد على قوة ونجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.