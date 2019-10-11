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حوادث

أمن الجيزة يضبط عصابة سرقة الشقق السكنية في إمبابة

الجمعة 11/أكتوبر/2019 - 01:55 م
عصابة
عصابة
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ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة فى ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص فى سرقة المساكن بإمبابة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة برئاسة اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، قيام 4 عناصر إجرامية سبق اتهام 2 منهم فى 4 قضايا متنوعة بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص فى ارتكاب جرائم سرقة المساكن بأسلوب كسر باب الشقة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وجه العميد عمرو طلعت رئيس مباحث شمال الجيزة بإعداد الأكمنة اللازمة لضبطهم.

وبمواجهتهم أمام المقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة اعترفوا بارتكاب عدد 9 وقائع سرقة مساكن وأرشدوا عن أماكن تصريف متحصلات وقائع السرقة، وتم ضبطها لدى عميلهم، وبعرض المسروقات على المجنى عليهم تعرفوا عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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