يخدم 2 مليون مواطن.. تفاصيل تطوير مستشفى الرمد في المحلة الكبرى

اعتمدت وزارة الصحة اليوم 40 مليون جنيه، لاستكمال أعمال إنشاءات وشراء المعدات والأجهزة الطبية بمستشفي الرمد الجديد بالمحلة الكبري.



من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة بالغربية الدكتور عبد القادر الكيلاني أن المديرية مارست دورها فى العمل والتنسيق مع الوزارة لرفع بيان رسمي حول احتياجات مستشفي الرمد بالمدينة العمالية من أجل مواجهة وعلاج أخطار أمراض وجراحات العيون داخل قطاعات وأقسام الاستقبال والداخلي فى المرحلة المقبلة.



وقال الكيلاني إنه سيتم الدفع بعدد من الأجهزة والمعدات الطبية الحديثة للمستشفي الرمد عقب نقلها من مقرها الحالي بمستشفي فاروق الجديدة الي موقع افتتاح المستشفي الجديدة بمنطقة شارع محب بحي أول المحلة.



وأشار إلي أن افتتاح مستشفي الرمد سيكون وفق جدول زمني لن يتجاوز 3 أشهر، مؤكدا أن الافتتاح حلم كبير يفيد ما يقرب من 2 مليون مواطن من سكان المدينة العمالية.